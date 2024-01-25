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محمود الوخى: بزيو أعطى الكثير للكرة الليبية وتأبينه نوع من التقدير لمسيرته

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الخميس 25 يناير 2024, 03:28 مساء
محمود الوخى: بزيو أعطى الكثير للكرة الليبية وتأبينه نوع من التقدير لمسيرته
محمود الوخي يتحدث خلال حفل التأبين (فيسبوك)
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أكد عضو الجمعية العمومية لنادي الاتحاد محمود الوخى أن إقامة حفل تأبين للاعب الكبير المرحوم محمود بزيو، هو نوع من التقدير والوفاء للاعب في حجمه، أعطى الكثير للاتحاد والكرة الليبية عبر سنوات طويلة.

الوخى يشدد على الدور الاجتماعي للمشجع
وقال محمود الوخى في تصريح إلى بوابة «الوسط» إنه كمشجع لنادي الاتحاد تحمس لإقامة هذا التأبين انطلاقا من قناعاته بالدور الاجتماعي للأندية، واحتراما لعطائه اللامحدود.

وأضاف أن المشجع لمؤسسة الاتحاد له دور مهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، ويجب أن يقدم الأفكار والمقترحات.

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يذكر أن المرحوم محمود بزيو وافته المنية في الثاني عشر من شهر يناير الجاري. وعاش بزيو جزءا كبيرا من حياته في إسبانيا، وعمل في السفارة الليبية بمدريد واستقر هناك قبل أن يعود أخيرا إلى طرابلس التي وافته بها المنية.

جانب من حفل التأبين (فيسبوك)
جانب من حفل التأبين (فيسبوك)
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