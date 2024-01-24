المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام نيجيريا بكأس الرئيس

القاهرة - بوابة الوسط

فقد المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم الأربعاء نتيجة مباراته أمام نظيره النيجيري في نصف نهائي مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بنتيجة 24-31.

المنتخب الوطني لكرة اليد يتأخر في الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد أمام المنتخب النيجيري بتقدم الفريق النيجيري بنتيجة 14-10.

وتقام مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على هامش بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا في القاهرة.

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وتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على حساب منتخب زامبيا بتغلبه عليه بنتيجة 36 مقابل 17.