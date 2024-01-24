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المنتخب الليبي لكرة اليد يلتقي نيجيريا في نصف نهائي «كأس الرئيس»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 24 يناير 2024, 01:45 مساء
المنتخب الليبي لكرة اليد يلتقي نيجيريا في نصف نهائي «كأس الرئيس»
فرحة نجوم المنتخب الليبي لكرة اليد في بطولة أفريقيا. (فيسبوك)
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يخوض المنتخب الوطني الليبي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا جولة جديدة ضمن الدور نصف نهائي من مسابقة كأس الرئيس على هامش بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع منتخب نيجيريا خلال المنافسات المقامة في مصر مصاحبة لبطولة الأمم الأفريقية للعبة.

- «بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أمم أفريقيا لكرة اليد قبل الظهور الليبي أمام الغابون

وكان المنتخب الوطني لكرة اليد تأهل للدور نصف النهائي من البطولة على حساب منتخب زامبيا وفاز عليه بنتيجة 36 مقابل 17.

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