المنتخب الليبي لكرة اليد يلتقي نيجيريا في نصف نهائي «كأس الرئيس»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض المنتخب الوطني الليبي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا جولة جديدة ضمن الدور نصف نهائي من مسابقة كأس الرئيس على هامش بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع منتخب نيجيريا خلال المنافسات المقامة في مصر مصاحبة لبطولة الأمم الأفريقية للعبة.

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وكان المنتخب الوطني لكرة اليد تأهل للدور نصف النهائي من البطولة على حساب منتخب زامبيا وفاز عليه بنتيجة 36 مقابل 17.