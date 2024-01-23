منتخب ليبيا لكرة اليد يفوز على زامبيا في بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني الليبي لكرة اليد فوزًا معتبرًا على منتخب زامبيا بنتيجة عرضية وصلت إلى 36 هدفًا مقابل 17 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء خلال الفعاليات المقامة في مصر.

تأتي المنافسات ضمن مسابقة كأس الرئيس المصاحبة لبطولة أفريقيا لكرة اليد في العاصمة المصرية القاهرة.

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البطولة تشارك فيها 8 منتخبات، وبعد فوز المنتخب الليبي على منتخب زامبيا تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الدور النصف نهائي في المسابقة.