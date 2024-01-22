طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق الأهلي طرابلس فوزًا على منافسه أساريا، بثلاثة أشواط دون رد، في في الجولة الرابعة من الدوري الليبي لكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: في الشوط الأول حقق الأهلي الفوز بـ25 مقابل 17 لأساريا، وأنهى الأهلي طرابلس الشوط الثاني لصالحه بـ25 نقطة، مقابل 20 نقطة لمنافسه، وانتهى الشوط الثالث بنتيجة 28 مقابل 26 لأساريا.

- السويحلي يتخطى البشائر بسهولة في دوري الطائرة الليبي

وأمس الأحد، حقق السويحلي فوزًا على البشائر، بقاعة مصراتة مباراة في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة، بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-10، 31-29، 25-10).

جانب من مباراة الأهلي طرابلس وأساريا، الإثنين 22 يناير 2024 (بوابة الوسط: تصوير محمود دردور)

جانب من مباراة الأهلي طرابلس وأساريا، الإثنين 22 يناير 2024 (بوابة الوسط: تصوير محمود دردور)

فريق الأهلي طرابلس قبل المباراة، الإثنين 22 يناير 2024 (بوابة الوسط: تصوير محمود دردور)