سلة الأهلي بنغازي تخسر أمام منتخب تونس في بطولة دبي الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فقد فريق الأهلي بنغازي مباراته أمام منتخب تونس بنتيجة 89 مقابل 85 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن منافسات النسخة 33 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.

كان الأهلي بنغازي فاز في مباراته الأولى على فريق النصر الإماراتي 80-75. وفاز في الثانية على فريق سلا المغربي بنتيجة 91 مقابل 66.

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الأهلي بنغازي أوقعته القرعة في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من أندية: الرياضي اللبناني ومنتخب تونس والنصر الإماراتي والحكمة اللبناني وسلا المغربي.