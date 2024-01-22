  • Alwasat News
Atwasat

سلة الأهلي بنغازي تخسر أمام منتخب تونس في بطولة دبي الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 22 يناير 2024, 05:41 مساء
سلة الأهلي بنغازي تخسر أمام منتخب تونس في بطولة دبي الدولية
مباراة الأهلي بنغازي أمام منتخب تونس في بطولة دبي الدولية للسلة، 22 يناير 2024. (فيسبوك)
WTV_Frequency

فقد فريق الأهلي بنغازي مباراته أمام منتخب تونس بنتيجة 89 مقابل 85 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن منافسات النسخة 33 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.

كان الأهلي بنغازي فاز في مباراته الأولى على فريق النصر الإماراتي 80-75. وفاز في الثانية على فريق سلا المغربي بنتيجة 91 مقابل 66.

- الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

الأهلي بنغازي أوقعته القرعة في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من أندية: الرياضي اللبناني ومنتخب تونس والنصر الإماراتي والحكمة اللبناني وسلا المغربي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟

انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟
محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب

ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار

روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة الكروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة...
«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)

«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)
انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا

انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا
غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في بناء دولته

غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في ...
ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا

ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا
بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي وأجدابيا

بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي ...
«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر

«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر
أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا

أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر

«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب ...
صلاح: سأفوز بأمم أفريقيا «عاجلًا أم آجلًا»

صلاح: سأفوز بأمم أفريقيا «عاجلًا أم آجلًا»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلى طرابلس يفوز على منتخب الإمارات ببطولة دبي الدولية لكرة السلة
الأهلى طرابلس يفوز على منتخب الإمارات ببطولة دبي الدولية لكرة ...
تعادل الاتحاد وأبوسليم ضمن مؤجلات الدوري الممتاز «دورينا»
تعادل الاتحاد وأبوسليم ضمن مؤجلات الدوري الممتاز «دورينا»
الأهلي بنغازي يحسم مواجهة الـ«ديربي» أمام الهلال 2-1 في «دورينا»
الأهلي بنغازي يحسم مواجهة الـ«ديربي» أمام الهلال 2-1 في «دورينا»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة الكروية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية ...
السويحلي يتخطى البشائر بسهولة في دوري الطائرة الليبي
السويحلي يتخطى البشائر بسهولة في دوري الطائرة الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام ......
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة......
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي بالبطولة العربية
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي ......
السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية (فيديو)
السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية ......
المزيد
سلة الأهلي بنغازي تخسر أمام منتخب تونس في بطولة دبي الدولية
سلة الأهلي بنغازي تخسر أمام منتخب تونس في بطولة دبي الدولية...
الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأخضر.. وتكريم خاص للضيف
الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأخضر.. وتكريم خاص للضيف...
الأكاديمية الأولمبية بطرابلس تستقبل ندوة مهمة حول رفع الأثقال (صور)
الأكاديمية الأولمبية بطرابلس تستقبل ندوة مهمة حول رفع ......
السويحلي يتخطى البشائر بسهولة في دوري الطائرة الليبي
السويحلي يتخطى البشائر بسهولة في دوري الطائرة الليبي...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة الكروية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة ......
المزيد