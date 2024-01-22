الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأخضر.. وتكريم خاص للضيف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

في مباراة ودية جرت مساء أمس الأحد فاز فريق الأهلي طرابلس على ضيفه فريق الأخضر بنتيجة هدفين دون رد، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري الليبي الأسبوع المقبل.

سجل هدفي الأهلي طرابلس أحمد القديري ونورالدين القليب. وفي إطار العلاقات التي تربط الناديين الأهلي طرابلس والأخضر بالبيضاء جرى تكريم إدارة الفريق من قبل رابطة فريق الأهلي طرابلس.

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ويختتم فريق الأخضر معسكره في طرابلس، بعد أن أجرى مباريات ودية خلال المعسكر وختامها بمباراة أمس أمام الأهلي طرابلس.

الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأخضر استعدادا للدوري الليبي. (فيسبوك)