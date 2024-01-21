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الأهلي بنغازي يحسم مواجهة الـ«ديربي» أمام الهلال 2-1 في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 21 يناير 2024, 09:15 مساء
الأهلي بنغازي يحسم مواجهة الـ«ديربي» أمام الهلال 2-1 في «دورينا»
لقطة مثبتة لهدف إيزي ايفيان لاعب الهلال في مرمى الأهلي بنغازي خلال مباراة الفريقين بالدوري الليبي الأحد 21 يناير 2024 (فيسبوك)
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حسم الأهلي بنغازي مباراة «ديربي» بنغازي أمام الهلال التي أقيمت مساء اليوم الأحد بملعب شهداء بنينا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الهلال يتقدم على الأهلي بنغازي بهدف مبكر
تقدم الهلال مبكرًا بهدف في الدقيقة السابعة أحرزه إيزي إيفيان من خطأ دفاعي فشل فيه لاعبو الأهلي بنغازي في إخراج الكرة بشكل صحيح، ليستغل إيفيان الخطأ ويسجل هدف الهلال الوحيد.

بعد الهدف حاول الأهلي بنغازي العودة في المباراة وشدد من ضغطه على الهلال، لينال مبتغاه في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول بإحراز هدف التعادل عن طريق زكريا المنصوري الذي قفز في الهواء ليقابل كرة عرضية برأسه محرزًا هدف التعادل، لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لمثله.

في الشوط الثاني واصل الأهلي بنغازي ضغطه على مرمى الهلال لإحراز الهدف الثاني، فيما اعتمد الهلال على الهجمات المرتدة، حتى جاءت الدقيقة 89 التي شهدت تسجيل هدف الفوز للأهلي بنغازي من تسديدة رائعة لسالم روما، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي 2-1.

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بهذا الفوز يرتقع رصيد الأهلي بنغازي إلى 14 نقطة، بينما توقف رصيد الهلال عند 16 نقطة.

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