فوز طائرة الجزيرة والأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، ثلاث مباريات في الجولة الرابعة للدوري الليبي الممتاز للكرة الطائرة، وشهدت النتائج في المجموعة الأولى فوز الأهلي بنغازي على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها «23-25، و26-24، و25-20، و25-13».

وفي المجموعة الثانية، فاز الاتحاد المصراتي على الأفريقي زليتن بثلاثة أشواط دون مقابل، كانت نتائجها «25-21، و25-23، و25-16».

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وبالمجموعة الثالثة، فاز الجزيرة على الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها «26-24، و25-18، و25-17، و25-17».