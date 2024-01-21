مواجهتان من العيار الثقيل ضمن مؤجلات «دورينا».. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تقام، مساء اليوم الأحد في ملعبي الجميل وشهداء بنينا، مباراتان ضمن المجموعة الأولى والثانية من مؤجلات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بسبب مشاركة أبوسليم والهلال في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

ففي ملعب شهداء بنينا، تقام عند السابعة مساء مباراة تجمع قطبي مدينة بنغازي: الهلال والأهلي بنغازي في «ديربي» من العيار الثقيل، حيث إن الأهلي مطالب بالنقاط الثلاث لتحسين موقعه، والهلال فوزه يعني تربعه على صدارة المجموعة، حيث يحوز في رصيده قبل المباراة 16 نقطة، بينما الأهلي بنغازي 11 نقطة.

- «بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي

وفي ملعب الجميل، تقام المباراة الثانية المؤجلة بين أبوسليم والاتحاد في تمام الثالثة والنصف ظهرا، حيث يسعى فريق أبوسليم (11 نقطة) لتعزيز مركزه، والاتحاد (8 نقاط) يطمح لإرضاء جماهيره بعد التعثرات التي تعرض لها في الموسم الجاري.