الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة فوزه الثاني، وهذه المرة على حساب فريق هومنتمن اللبناني، ضمن مشاركته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها الـ33.

المباراة انتهت 93 - 71 لمصلحة الأهلي طرابلس بفارق 22 نقطة، وسبق أن فاز الأهلي طرابلس في مباراته الأولى على فريق بيروت اللبناني 81 - 75.

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بهذه النتيجة، يتصدر فريق الأهلي طرابلس مجموعته من فوزين، حيث يوجد فريق الأهلي طرابلس ضمن المجموعة الأولى بجانب بيروت وهومنتمن اللبنانيين والوحدة السوري ومنتخب الإمارات وسترونج جروب الفلبيني.