«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أمم أفريقيا لكرة اليد قبل الظهور الليبي أمام الغابون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بطولة أفريقيا لكرة اليد في مصر بمشاركة 16 منتخبا، وزعت على أربع مجموعات، حيث جرت أمس الجمعة ثماني مباريات في الجولة الثانية، وجاءت نتائجها على النحو التالي:

المجموعة الأولى

الكونغو الديمقراطية × رواندا 38-20

الرأس الأخضر × زامبيا 45-13

المجموعة الثانية

غينيا × الكاميرون 23-19

مصر × الكونغو 34-19

المجموعة الثالثة

الجزائر × ليبيا 34-19

المغرب × الغابون 33-25

المجموعة الرابعة

كينيا × أنغولا 48-20

تونس × نيجيريا 36-19

ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية

المجموعة الأولى: الصدارة للرأس الأخضر بـ4 نقاط + 57 هدفا. وبفارق الأهداف، يأتي الكونغو الديمقراطية ثانيا بـ4 نقاط + 37 هدفا، وفي مؤخرة الترتيب يحل منتخبا زامبيا ورواندا دون نقاط.

المجموعة الثانية: الصدارة لمصر بـ4 نقاط، ويلاحقه منتخبا غينيا والكاميرون بنقطتين لكل منهما، وآخر الترتيب الكونغو دون نقاط.

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المجموعة الثالثة: الصدارة للجزائر بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف يأتي المغرب ثانيا بـ4 نقاط، وفي مؤخرة الترتيب الغابون وليبيا دون نقاط.

المجموعة الرابعة: الصدارة لتونس بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف أنغولا ثانيا بـ4 نقاط، وفي مؤخرة الترتيب منتخبا نيجيريا وكينيا دون نقاط.

7 فرق في دور ربع النهائي

ضمنت 7 منتخبات تأهلها إلى دور ربع النهائي، وهى منتخبات: الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية ومصر والجزائر والمغرب وتونس وأنغولا، والبطاقة الثامنة محصورة بين منتخبي غينيا والكاميرون.