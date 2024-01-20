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«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أمم أفريقيا لكرة اليد قبل الظهور الليبي أمام الغابون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 20 يناير 2024, 01:39 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أمم أفريقيا لكرة اليد قبل الظهور الليبي أمام الغابون
مباراة لمنتخب ليبيا لكرة اليد في البطولة الأفريقية بمصر. (فيسبوك)
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تتواصل بطولة أفريقيا لكرة اليد في مصر بمشاركة 16 منتخبا، وزعت على أربع مجموعات، حيث جرت أمس الجمعة ثماني مباريات في الجولة الثانية، وجاءت نتائجها على النحو التالي:

المجموعة الأولى
الكونغو الديمقراطية × رواندا 38-20
الرأس الأخضر × زامبيا  45-13

المجموعة الثانية
غينيا × الكاميرون 23-19
مصر × الكونغو 34-19

المجموعة الثالثة
الجزائر × ليبيا 34-19
المغرب × الغابون 33-25

المجموعة الرابعة
كينيا × أنغولا 48-20
تونس × نيجيريا 36-19

ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية
المجموعة الأولى: الصدارة للرأس الأخضر بـ4 نقاط + 57 هدفا. وبفارق الأهداف، يأتي الكونغو الديمقراطية ثانيا بـ4 نقاط + 37 هدفا، وفي مؤخرة الترتيب يحل منتخبا زامبيا ورواندا دون نقاط.

المجموعة الثانية: الصدارة لمصر بـ4 نقاط، ويلاحقه منتخبا غينيا والكاميرون بنقطتين لكل منهما، وآخر الترتيب الكونغو دون نقاط.

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المجموعة الثالثة: الصدارة للجزائر بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف يأتي المغرب ثانيا بـ4 نقاط، وفي مؤخرة الترتيب الغابون وليبيا دون نقاط.

المجموعة الرابعة: الصدارة لتونس بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف أنغولا ثانيا بـ4 نقاط، وفي مؤخرة الترتيب منتخبا نيجيريا وكينيا دون نقاط.

7 فرق في دور ربع النهائي
ضمنت 7 منتخبات تأهلها إلى دور ربع النهائي، وهى منتخبات: الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية ومصر والجزائر والمغرب وتونس وأنغولا، والبطاقة الثامنة محصورة بين منتخبي غينيا والكاميرون.

مباريات الجولة الثالثة  
غدا الأحد يتجدد الموعد مع الجولة الثالثة والأخيرة للدور التمهيدي لبطولة أفريقيا لكرة اليد بسبع مباريات: ليبيا × الغابون، والكونغو × غينيا، وزامبيا × رواندا، ومصر × الكاميرون، والكونغو الديمقراطية × الرأس الأخضر، والمغرب × الجزائر، وتونس × أنغولا.

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