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الليبي علي النايلي يتوج بالبرونزية الوحيدة في جودو الشرطة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 20 يناير 2024, 12:25 مساء
الليبي علي النايلي يتوج بالبرونزية الوحيدة في جودو الشرطة العربية
اللاعب علي النايلي على منصات التتويج. (فيسبوك)
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توج فريق جودو الشرطة الليبي بميدالية برونزية واحدة في بطولة الشرطة العربية للجودو، التي أقيمت أخيرا في العاصمة المصرية «القاهرة»، وجاءت عن طريق اللاعب علي النايلي في وزن +100 كغم، بعد خسارته في مباراته الأولى أمام الجزائري عدلان، وفوزه في مباراته الثانية على المغربي خالد الحسيني.

وفي باقي النتائج، شهد وزن -100 فقد اللاعب محمد اللافي مباراتيه: الأولى أمام الكويتي غنام الدكان، والثانية أمام التونسي قصي بن غرس.

خماسي ليبي في منافسات براعم الجودو العربي

أما في وزن -90 ففاز لاعب الشرطة الليبي خالد يوسف في مباراته الأولى على الكويتي رائد حسن، وخسر في مباراتيه الثانية أمام الجزائري معاذ قرومي، والثالثة أمام القطري خليل الرياحي.

وشهد وزن -66 فقد لاعب الشرطة الليبي مصطفى بن عيسى مباراته أمام التونسي عزيز الحربي.

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