  • Alwasat News
Atwasat

الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 19 يناير 2024, 05:01 مساء
الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة
مباراة الأهلي طرابلس وبيروت اللبناني في بطولة دبي الدولية للسلة الجمعة 19 يناير 2024 (صفحة الأهلي طرابلس على فيسبوك)
alwasat radio

فاز الأهلي طرابلس على بيروت اللبناني 81-75 في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن بطولة دبي الدولية لكرة السلة المقامة حاليا في الإمارات.

الأهلي طرابلس يتفوق على الفريق اللبناني بالشوط الثاني
جاءت المباراة متكافئة في شوطها الأول ولم يتمكن أي منهما من فرض سيطرته عليها، إلا أن الأهلي طرابلس تمكن من التفوق في الشوط الثاني وكان له الغلبة حتى تحقق له الفوز بالمباراة التي تعد الأولى له في بطولة دبي الدولية لكرة السلة.

تونس تجهز الأهلي طرابلس للمشاركة في بطولة دبي الدولية للسلة
«في التسعين»: ما السر وراء تفوق كرة السلة الليبية؟

يذكر أن فوز الأهلي طرابلس على بيروت اللبناني يعد مؤشرا قويا على ارتفاع مستوى الفريق بشكل كبير، إذ إن بيروت اللبناني هو أحد أقوى الفرق العربية وسبق له الفوز بالبطولة العربية للأندية كما فاز ببطولة الدوحة لكرة السلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة

مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة
في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى

في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا

كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
حديقة حيوان لندن تحتفل بميلاد غوريلا صغيرة مهددة بالانقراض

حديقة حيوان لندن تحتفل بميلاد غوريلا صغيرة مهددة بالانقراض
شاهد.. الحلقة التاسعة من وثائقي «مئوية ليبيا»

شاهد.. الحلقة التاسعة من وثائقي «مئوية ليبيا»
المملكة المتحدة تصدر أول دليل دولي لسلامة الذكاء الصناعي

المملكة المتحدة تصدر أول دليل دولي لسلامة الذكاء الصناعي
الدبري توضح لـ«بوابة الوسط» حقيقة وفاة هانيبال القذافي

الدبري توضح لـ«بوابة الوسط» حقيقة وفاة هانيبال القذافي
لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟

لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟
ريال مدريد يغلق أبوابه في وجه كريم بنزيما

ريال مدريد يغلق أبوابه في وجه كريم بنزيما
استئصال ورم نادر جدًا بالفك العلوي لطفلة في طرابلس

استئصال ورم نادر جدًا بالفك العلوي لطفلة في طرابلس
«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس

بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة

توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي

نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
الهروب.. رواية جديدة عن واقع المرأة الليبية لنهلة العربي

الهروب.. رواية جديدة عن واقع المرأة الليبية لنهلة العربي
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي

ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة ...
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
(فيديو وصور).. اختتام ناجح لرالي فزان وتتويج فريق أم الرمال بالمركز الأول
(فيديو وصور).. اختتام ناجح لرالي فزان وتتويج فريق أم الرمال ...
مكراز يطالب بتفعيل قانون الرياضة
مكراز يطالب بتفعيل قانون الرياضة
لجنة المسابقات تصدر عقوبات مغلظة بحق السويحلي
لجنة المسابقات تصدر عقوبات مغلظة بحق السويحلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام ......
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي بالبطولة العربية
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي ......
المزيد
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري بالبطولة الأفريقية
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري ......
الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة
الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة......
في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى
في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة ......
لجنة المسابقات تصدر عقوبات مغلظة بحق السويحلي
لجنة المسابقات تصدر عقوبات مغلظة بحق السويحلي...
مكراز يطالب بتفعيل قانون الرياضة
مكراز يطالب بتفعيل قانون الرياضة...
المزيد