الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز الأهلي طرابلس على بيروت اللبناني 81-75 في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن بطولة دبي الدولية لكرة السلة المقامة حاليا في الإمارات.

الأهلي طرابلس يتفوق على الفريق اللبناني بالشوط الثاني

جاءت المباراة متكافئة في شوطها الأول ولم يتمكن أي منهما من فرض سيطرته عليها، إلا أن الأهلي طرابلس تمكن من التفوق في الشوط الثاني وكان له الغلبة حتى تحقق له الفوز بالمباراة التي تعد الأولى له في بطولة دبي الدولية لكرة السلة.

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يذكر أن فوز الأهلي طرابلس على بيروت اللبناني يعد مؤشرا قويا على ارتفاع مستوى الفريق بشكل كبير، إذ إن بيروت اللبناني هو أحد أقوى الفرق العربية وسبق له الفوز بالبطولة العربية للأندية كما فاز ببطولة الدوحة لكرة السلة.