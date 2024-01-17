فوز طائرة النهضة على التحدي في دوري الدرجة الثانية الليبي...

جرت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية المباراة الثالثة في ذهاب دوري الدرجة الثانية الليبي للكرة الطائرة، وجمعت النهضة بسبها مع التحدي مصراتة.
تواصلت المباراة لخمسة أشواط، تقدم التحدي مصراتة بنتيجة الشوط الأول 25-21، والشوطان الثاني والثالث كان التفوق فيهما للنهضة 25-23، 25-21.
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وعاد التحدي ليتفوق بالشوط الرابع 25-16، فجرى اللجوء للشوط الحاسم الذي حسمه النهضة لصالحه بنتيجة 15-10، ليتفوق النهضة بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
الترتيب بعد مرحلة الذهاب
التحدي 4 نقاط والنهضة 4 نقاط والهدي نقطتان. كما يشار إلى أن الإياب سيقام في فبراير المقبل بقاعة مصراتة وبنظام التجمع، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري الدرجة الأولى.
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