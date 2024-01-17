فوز طائرة النهضة على التحدي في دوري الدرجة الثانية الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية المباراة الثالثة في ذهاب دوري الدرجة الثانية الليبي للكرة الطائرة، وجمعت النهضة بسبها مع التحدي مصراتة.

تواصلت المباراة لخمسة أشواط، تقدم التحدي مصراتة بنتيجة الشوط الأول 25-21، والشوطان الثاني والثالث كان التفوق فيهما للنهضة 25-23، 25-21.

- تكريم بشرى حجيج ورؤساء الوفود المشاركة بالبطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة

وعاد التحدي ليتفوق بالشوط الرابع 25-16، فجرى اللجوء للشوط الحاسم الذي حسمه النهضة لصالحه بنتيجة 15-10، ليتفوق النهضة بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.