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8 أندية في بطولة ملاكمة المنطقة الغربية للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 16 يناير 2024, 02:15 مساء
8 أندية في بطولة ملاكمة المنطقة الغربية للناشئين
الملاكم الليبي محمد فريضة يوجه لكمة بيمناه خلال إحدى المباريات. (فيسبوك)
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أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للملاكمة عبدالكريم مانيطة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن تصفيات المنطقة الغربية المؤهلة إلى بطولة ليبيا للناشئين ستقام الخميس المقبل في صالة المنتخبات الوطنية للملاكمة بالمدينة الرياضية في طرابلس.

وأوضح: «تقام المنافسات بمشاركة ملاكمين من أندية: نجوم قرقارش والظهرة ومدرسة طرابلس والاتحاد العسكري والسويحلي والشموع والريف والأهلي المصراتي».

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واختتم مانيطة تصريحه: «العناصر البارزة والمتميزة سيجري الاهتمام بها ورعايتها، وضمها للمنتخبات الوطنية في الفئات السنية المختلفة».

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