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13 فريقا في عربية الطائرة للأندية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 15 يناير 2024, 04:15 مساء
13 فريقا في عربية الطائرة للأندية
شعار بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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جرت أمس الأحد بالبحرين قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها 42 والتي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 17 إلى 29 فبراير المقبل، بمشاركة 13فريقا، ووزعت الفرق على أربع مجموعات وفق التالي:

المجموعة الأولى
السيب (عُمان)، والشرطة (قطر)، وبني ياس (الإمارات).

المجموعة الثانية
السويحلي (ليبيا)، ودار كليب (البحرين)، وقطر (قطر).

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المجموعة الثالثة
شباب الحسين (الأردن)، ومصافي الشمال (العراق)، وكاظمة (الكويت).

المجموعة الرابعة
الأهلي بنغازي (ليبيا)، وشباب عيرا (الأردن)، والنجمة (البحرين)، وغاز الجنوب (العراق).

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