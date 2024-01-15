13 فريقا في عربية الطائرة للأندية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد بالبحرين قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها 42 والتي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 17 إلى 29 فبراير المقبل، بمشاركة 13فريقا، ووزعت الفرق على أربع مجموعات وفق التالي:

المجموعة الأولى

السيب (عُمان)، والشرطة (قطر)، وبني ياس (الإمارات).

المجموعة الثانية

السويحلي (ليبيا)، ودار كليب (البحرين)، وقطر (قطر).

- فوز النصر والجزيرة على الهلال وأساريا في دوري الكرة الطائرة

المجموعة الثالثة

شباب الحسين (الأردن)، ومصافي الشمال (العراق)، وكاظمة (الكويت).