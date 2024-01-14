انطلاق الدورة التدريبية للإدارة الرياضية في مدينة أجدابيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انطلقت، اليوم الأحد في قاعة مركز المتفوقين، دورة الإدارة الرياضية بمشاركة 25 متدربا من العاملين في الوسط الرياضي من مناطق: أجدابيا والزويتينة والبريقة والنوفلية وجالو والكفرة.

الدورة تشرف عليها اللجنة الأولمبية الليبية تحت إشراف وتنظيم الأكاديمية الأولمبية الليبية - فرع المنظمة الشرقية، وبرعاية نادي التعاون الرياضي.

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وستستمر الدورة حتى الخميس المقبل بمشاركة عدد من المحاضرين خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

تأتي الدورة ضمن عديد البرامج التي أعدتها اللجنة الأولمبية الليبية خلال الموسم الرياضي الجديد للعام الجاري.