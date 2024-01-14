بمشاركة السويحلي والأهلي بنغازي.. قرعة نارية في البطولة العربية للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أفرزت قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ42، التي يستضيفها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 17 فبراير حتى 29 فبراير 2024، مواجهات مثيرة.

وأقيمت القرعة أمس السبت في مقر الأمانة العامة بالبحرين. ويشارك في هذه النسخة 13 فريقا، جري تقسيمهم إلى أربع مجموعات، ويمثل ليبيا في منافساتها فريقا الأهلي بنغازي والسويحلي، وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى

السيب العماني والشرطة القطري وبني ياس الإماراتي.

المجموعة الثانية

السويحلي الليبي ودار كليب البحريني وقطر القطري.

المجموعة الثالثة

شباب الحسين الأردني ومصافي الشمال العراقي وكاظمة الكويتي.

المجموعة الرابعة

الأهلي بنغازى الليبي وعيرا الأردني والنجمة البحريني وغاز الجنوب العراقي.

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ويبدأ الأهلي بنغازي منافسات الدور الأول بلقاء شباب عيرا الأردني، والمباراة الثانية أمام النجمة البحريني، والثالثة مع غاز الجنوب العراقي.

أما مباريات فريق السويحلي فتبدأ أمام قطر القطري، والثانية أمام دار كليب البحريني.

اجتماع بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة. (فيسبوك)

قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة. (فيسبوك)