الاتحاد الليبي للكرة الحديدية يجتمع في طرابلس ويعتمد أنشطة 2024

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد الاتحاد الليبي للكرة الحديدية اجتماعه الأول للعام الجاري، أمس السبت، بمقره في مبنى الاتحادات الرياضية بطرابلس، بحضور رئيس الاتحاد الليبي للعبة، ورؤساء لجانه، ومدربي المنتخبات الوطنية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على العديد من المقترحات التي تسهم في إنجاح عمل الاتحاد ونشر اللعبة في كل مناطق ليبيا. كما جري الاتفاق على تحديد عدد من البطولات الرياضية التي من شأنها أن تسهم في تطوير اللعبة مثل إقامة بطولات المناطق، وبطولة ليبيا لعديد التخصصات. كذلك دراسة ملف المشاركات الخارجية أفريقيا وعالميا.

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وتشهد اللعبة في ليبيا انتعاشة قوية بفضل تميز لاعبيها في المشاركات الدولية، ونيل أبطال ليبيا للعبة عديد التتويجات على المستوى العربي والأفريقي والمتوسطي.

اجتماع الاتحاد الليبي للكرة الحديدية. (فيسبوك)