المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس في المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا للكرة الطائرة جلوس التي أُجريت في مدينة لاغوس النيجيرية عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي والجزائر والمنتخب الرواندي.

كأس أفريقيا للكرة الطائرة جلوس تبدأ الشهر المقبل

وستشهد المجموعة الأولى مواجهات حماسية بين المستضيف النيجيري والمنتخب الكيني إلى جانب منتخبي مصر والمغرب في صراع عربي مثير.

وتبدأ البطولة الأفريقية يوم 29 يناير الحالي وتمتد حتى السادس من شهر فبراير المقبل، وتُعد من البطولات التي تؤهل الفائزين للألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وتتبع بطولة كأس أمم أفريقيا للكرة الطائرة جلوس نظام الدوري، حيث يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي ليتقابل الفائزان في المباراة النهائية.

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يُذكر أن الألعاب البارالمبية في سيدني عام 2000 شهدت مشاركة منتخب ليبيا لكرة الطائرة جلوس وهي المشاركة الوحيدة للجنة البارالمبية الليبية في الألعاب الجماعية ضمن الألعاب البارالمبية، حيث قدّم أبطال ليبيا وقتها أداءً مميزًا في هذا الحدث الرياضي الكبير.