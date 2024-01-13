الأردن تستضيف النسخة الـ42 لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستضيف الأردن، خلال الفترة من 17 فبراير حتى 29 فبراير المقبل، النسخة الـ42 للأندية العربية للرجال في لعبة الكرة الطائرة.

ويشارك في البطولة 14 فريقا، منها فريقا السويحلي والأهلي بنغازي ممثلا الكرة الطائرة الليبية في البطولة. وستقام قرعة البطولة مساء اليوم السبت.

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وتنتعش الطائرة الليبية بعدما حقق المنتخب الأول إنجازاً مهماً وتاريخياً، في سبتمبر الماضي، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبل، المقررة إقامتها العام 2025. كما أحرز الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا بالعاصمة المصرية «القاهرة».