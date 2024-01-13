29 لاعبا في بطولة الزنتان للشطرنج.. ومنافسة بين الأخوين الحراري

تختتم، اليوم السبت، بطولة الزنتان للشطرنج تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي بالزنتان، بمشاركة 29 لاعبا من مناطق: طرابلس والجفارة والغربية وغريان والزنتان والساحل الغربي ونالوت. كما يشارك في البطولة الحكم الرئيس سعيد زبيدة.
الترتيب بعد الجولة السادسة
يتساوى ثلاثة لاعبين في الصدارة برصيد 5 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل يأتي محمد الحراري أولا، ويليه محمد حدود، وثالثا علي الحراري، ورابعا أحمد كرباش 4 نقاط، وخامسا خالد خليفة 4 نقاط.
- نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج
أهم مباريات الجولة السابعة
وفي أهم مباريات الجولة السابعة اليوم السبت، يجرى لقاء الشقيقين المتصدرين محمد الحراري مع علي الحراري، ولكل منهما 5 نقاط، ومباراة محمد حدود بـ5 نقاط مع خالد خليفة بـ4 نقاط.
تعليقات