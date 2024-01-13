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29 لاعبا في بطولة الزنتان للشطرنج.. ومنافسة بين الأخوين الحراري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 13 يناير 2024, 12:11 مساء
29 لاعبا في بطولة الزنتان للشطرنج.. ومنافسة بين الأخوين الحراري
منافسات في لعبة الشطرنج بليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)
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تختتم، اليوم السبت، بطولة الزنتان للشطرنج تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي بالزنتان، بمشاركة 29 لاعبا من مناطق: طرابلس والجفارة والغربية وغريان والزنتان والساحل الغربي ونالوت. كما يشارك في البطولة الحكم الرئيس سعيد زبيدة.

الترتيب بعد الجولة السادسة
يتساوى ثلاثة لاعبين في الصدارة برصيد 5 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل يأتي محمد الحراري أولا، ويليه محمد حدود، وثالثا علي الحراري، ورابعا أحمد كرباش 4 نقاط، وخامسا خالد خليفة 4 نقاط.

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أهم مباريات الجولة السابعة
وفي أهم مباريات الجولة السابعة اليوم السبت، يجرى لقاء الشقيقين المتصدرين محمد الحراري مع علي الحراري، ولكل منهما 5 نقاط، ومباراة محمد حدود بـ5 نقاط مع خالد خليفة بـ4 نقاط.

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