«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع جثمانه

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال عبدالرؤوف السري، اللاعب المعروف بفريق الاتحاد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «اللاعب الكبير محمود بزيو لاعب كبير وشخصية رائعة في فريق الاتحاد والكرة الليبية».

ودعا السري الوسط الرياضي إلى المشاركة في تشييع جثمان «بزيو» عقب وفاته أمس الجمعة، مؤكدا أنه خاض تجربة احترافية بفرنسا، وكان من نجوم الستينات.

- الخمس يتعاقد مع المدير الفني التونسي عثمان النجار

وأضاف منشور السري: «بزيو عاش جزءا كبيرا من حياته في إسبانيا، بعد أن عمل بالسفارة الليبية واستقر هناك، وعاد أخيرا للاستقرار في طرابلس، ووافته المنية بها».