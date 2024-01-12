المنتخب الوطني يحرز الهدف الثالث في شباك نظيره الكويتي

القاهرة - بوابة الوسط

عزز المنتخب الوطني لكرة القدم من تقدمه على نظيره الكويتي بإحراز الهدف الثالث في المباراة الودية المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح نتيجة اللقاء حتى الآن تقدم المنتخب الوطني بثلاثة أهداف من دون مقابل.

الدرسي يسجل الهدف الثالث للمنتخب الوطني

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متقدما بنتيجة 2 – صفر بفضل الهدفين اللذين سجلهما عمر خوجة في الدقيقتين 39 و42.

وفي الشوط الثاني باغت المنتخب الوطني شقيقه الكويتي بالهدف الثالث عن طريق مفتاح الدرسي.

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تأتي المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي في إطار المعسكر الخارجي الذي يقيمه حاليا في القاهرة تحت إشراف المدير الفني الصربي «ميتشو» استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026، كما يستعد المنتخب الكويتي بدوره لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.