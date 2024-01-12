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المنتخب الوطني يتقدم على نظيره الكويتي بهدفين في نهاية الشوط الأول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 07:06 مساء
المنتخب الوطني يتقدم على نظيره الكويتي بهدفين في نهاية الشوط الأول
لقطة من مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكويتي في استاد القاهرة، 12 يناير 2024. (فيسبوك)
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تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الكويتي بهدفين للاشيء في نهاية الشوط الأول من مباراتهما الودية اليوم الجمعة.

وأحرز الهدفين اللاعب عمر الخوجة في الدقيقتين 39 و42، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي في مصر المباراة.

المنتخب الوطني يضم عناصر شابة
تأتي المباراة ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه المنتخب الوطني في مصر ضمن مساعي جهازه الفني لزيادة الخبرة الدولية للاعبي «فرسان المتوسط»، الذين تغلب عليهم العناصر الشابة مع وجود بعض اللاعبين من أصحاب الخبرات الدولية.

وسبق أن خاض المنتخب الوطني مباراتين أمام نظيره الإندونيسي خلال المعسكر الذي أقامه في تركيا، قبل أن يتحول إلى مصر. وتمكن «فرسان  المتوسط» من الفوز بالمباراة الأولى برباعية نظيفة. كما تمكن من حسم نتيجة المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف واحد.

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