شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط

شهد برنامج «في التسعين»، الذي بثته قناة «الوسط» (Wtv)، سجالا بين ضيوف البرنامج سببه تصريح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الصربي «ميتشو»، الذي قال فيه إن «جماهير الكرة في ليبيا عاطفية أكثر من اللازم، وتبالغ في الفرحة».

الجماهير مطالبة بتقبل الفوز والخسارة

سمير عبود، المحلل الرياضي في برنامج «في التسعين»، أكد أن كرة القدم تحتمل الفوز والخسارة، وعلى الجماهير أن تتقبل كل النتائج التي يحققها الفريق.

أما عبدالرحيم نجم، محلل برنامج «في التسعين»، فأشاد بالحضور الإعلامي للمدرب الصربي «ميتشو». كما أوضح أن تصريحه يعكس إدراكه وإلمامه بالمزاج الكروي الليبي الذي يفرح بعنف ويحزن بعنف.

بينما انتقد «نجم» التوقف الطويل لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. وقال إن أي رياضي يعرف أن توقف الدوري شهرا يتطلب وقتا طويلا لاستعادة المستوى البدني والفني للاعبين، لذا تبحث الآن الفرق الليبية عن إقامة معسكرات ومباريات ودية. كما أن الدوري الليبي هو الوحيد الذي يستمر حتى يوليو، بينما العالم كله يحصل فيه على راحة من اللعب.

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من جهته، اعتبر رمزي سويكر أن التوقف الطويل للدوري له جانب إيجابي، ألا وهو أن بعض الفرق لديها لاعبون مصابون يمكن استعادتهم خلال توقف المسابقة. كما أن هناك فرقا لديها أخطاء فنية يمكن علاجها خلال هذا التوقف.