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الاعتذارات تهدد المنتخب الكويتي قبل مواجهة «فرسان المتوسط» وديًّا بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 06:22 مساء
الاعتذارات تهدد المنتخب الكويتي قبل مواجهة «فرسان المتوسط» وديًّا بالقاهرة
منتخب الكويت لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)
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يواجه المنتخب الكويتي لكرة القدم مأزقا حرجا قبيل مباراته أمام المنتخب الوطني لكرة القدم وديا في العاصمة المصرية القاهرة بسبب عدم قدرة الاتحاد الكويتي على توفير اللاعبين المختارين لدخول المعسكر.

المنتخب الكويتي يواجه سيلا من الاعتذارات
وعلى الرغم من إعلان قائمة اللاعبين المختارين لدخول المعسكر الخارجي في القاهرة، إلا أن الجهاز الفني فوجئ بسيل من الاعتذارات الأمر الذي يهدد اكتمال صفوف الفريق قبل مواجهة المنتخب الوطني بعد غد الجمعة.

وفي وقت سابق استدعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو 23 لاعبا من بينهم العديد من العناصر الجديدة، لتفادي الغيابات التي يعاني منها بداعي الإصابات، علما بأن المعسكر سيشهد مواجهة ودية مع المنتخب الليبي يوم 12 يناير الجاري، وبعدها في يوم 19 من ذات الشهر ودية أخرى مع المنتخب الأوغندي.

وجاءت الاعتذارات من بعض لاعبي «الأزرق» لاسيما الحارس المخضرم سليمان عبدالغفور لظروف خاصة، فيما أرسل نادي القادسية خطابا طلب فيه الاحتفاظ بجميع لاعبيه للاستفادة من جهودهم في معسكر تدريبي ينطلق يوم 12 من الشهر الجاري، مبررا طلبه بأن التوقف الحالي غير مدرج ضمن الأجندة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كما أن النادي يعمل على التعاقد مع مدرب جديد سيكون في حاجة للتعرف على قدرات اللاعبين.

كما يغيب عن مصاحبة منتخب الكويت في رحلته إلى القاهرة العناصر المختارة من فريقي الجهراء والسالمية، نظرا لارتباطهم بمباراة في الدوري الكويتي، وقد يتخلف عدد منهم عن اللحاق بالمعسكر في القاهرة.

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جدير بالذكر أن المعسكر الحالي للمنتخب الكويتي يأتي في إطار الاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

من جانبه، يسعى منتخب «فرسان المتوسط» بدوره إلى زيادة الانسجام بين لاعبيه استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026، كما يسعى المدير الفني الصربي «ميتشو» إلى زيادة الجرعات التدريبية للاعبيه خلال فترة التوقف الحالية.

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