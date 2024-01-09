  • Alwasat News
Atwasat

منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 09 يناير 2024, 07:26 مساء
منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة
تدريبات المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
alwasat radio

يواصل المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم تحضيراته في مصر، استعدادا لمواجهة الكويت وديا الجمعة، وهى مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب الوطني، حيث تأتي ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة، ومن بينها تصفيات كأس العالم وأفريقيا.

ويبحث مدرب المنتخب الوطني، الصربي «ميتشو»، خلال مواجهة الكويت الودية الاعتماد على العناصر الأساسية لـ«فرسان المتوسط»، لخلق الانسجام بين اللاعبين، وتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي ستشهد خوض الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، التي ستستأنف منافساتها منتصف العام الجاري.

- شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم

وقد خاض المنتخب الوطني، قبل لقاء الكويت، في تركيا مباراتين وديتين مع نظيره الإندونيسي، الذي يستعد لبطولة آسيا، واستطاع الفوز بهما، حيث انتهت المباراة الأولى بأربعة أهداف نظيفة، والثانية بهدفين مقابل هدف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة

كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة ...
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين

الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ

«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة

بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»

مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»
(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة

(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة
مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد

مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد
«نوفا»: محتجون يهددون بوقف تدفق الغاز من مجمع مليتة إلى إيطاليا للمطالبة بإقالة بن قدارة

«نوفا»: محتجون يهددون بوقف تدفق الغاز من مجمع مليتة إلى إيطاليا للمطالبة بإقالة ...
«جون أفريك»: النفط الليبي تحت رحمة ثلاثة تهديدات

«جون أفريك»: النفط الليبي تحت رحمة ثلاثة تهديدات
شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ

شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ
نقل جثامين مقبرة مرتوبة إلى مشرحة مستشفى الفتائح في درنة

نقل جثامين مقبرة مرتوبة إلى مشرحة مستشفى الفتائح في درنة
تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
طائرة البشائر تجتاز الأفريقي زليتن في الدوري الليبي الممتاز
طائرة البشائر تجتاز الأفريقي زليتن في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي
شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في ...
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ...
طائرة الأهليين تجتاز المروج والاتحاد في الدوري الليبي الممتاز
طائرة الأهليين تجتاز المروج والاتحاد في الدوري الليبي الممتاز
ليبيا ضمن 8 منتخبات نسائية في البطولة العربية للركبي بالسعودية
ليبيا ضمن 8 منتخبات نسائية في البطولة العربية للركبي بالسعودية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام ......
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي بالبطولة العربية
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي ......
المزيد
منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة
منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا ......
الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع فريق شبيبة عمران في تونس
الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع فريق شبيبة عمران في تونس...
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى ......
ليبيا ضمن 8 منتخبات نسائية في البطولة العربية للركبي بالسعودية
ليبيا ضمن 8 منتخبات نسائية في البطولة العربية للركبي ......
طائرة الأهليين تجتاز المروج والاتحاد في الدوري الليبي الممتاز
طائرة الأهليين تجتاز المروج والاتحاد في الدوري الليبي ......
المزيد