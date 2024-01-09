منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم تحضيراته في مصر، استعدادا لمواجهة الكويت وديا الجمعة، وهى مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب الوطني، حيث تأتي ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة، ومن بينها تصفيات كأس العالم وأفريقيا.

ويبحث مدرب المنتخب الوطني، الصربي «ميتشو»، خلال مواجهة الكويت الودية الاعتماد على العناصر الأساسية لـ«فرسان المتوسط»، لخلق الانسجام بين اللاعبين، وتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي ستشهد خوض الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، التي ستستأنف منافساتها منتصف العام الجاري.

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وقد خاض المنتخب الوطني، قبل لقاء الكويت، في تركيا مباراتين وديتين مع نظيره الإندونيسي، الذي يستعد لبطولة آسيا، واستطاع الفوز بهما، حيث انتهت المباراة الأولى بأربعة أهداف نظيفة، والثانية بهدفين مقابل هدف.