الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع فريق شبيبة عمران في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت المباراة الودية، التي أقيمت أمس الإثنين في تونس، بين الأهلي طرابلس وفريق شبيبة عمران التونسي بهدفين لمثلهما خلال المعسكر الخارجي.

سجل هدفي الأهلي طرابلس الهادي عمارة وسند الورفلي. وسيلتقي فريق الأهلي طرابلس، الجمعة، فريق أندرلخت البلجكي وديا في مباراتين.

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وستكون المباراة الأولى بين الأهلي طرابلس والفريق الأول لأندرلخت، بينما يواجه في الثانية رديف الفريق البلجيكي، حسب ما صرح به رئيس نادي الأهلي طرابلس، ساسي أبوعون، في لقاء مرئي سابق بقناة ليبيا الوطنية عبر برنامج «ساعة رياضة».