طائرة الأهليين تجتاز المروج والاتحاد في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الإثنين، ضمن الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز للكرة الطائرة مباراتان، انتهيتا بفوز الأهلي بنغازي على المروج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها «25-22، و25-15، و24-26، و25-16».

أما المباراة الثانية ففاز فيها الأهلي طرابلس على الاتحاد بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها «25-12، و25-14، و25-12».

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بينما شهد الأحد مباراة واحدة في الدوري الليبي للكرة الطائرة، جمعت البشائر والأفريقي زليتن، وانتهت لمصلحة البشائر بثلاثة أشواط دون مقابل، كانت نتائجها «25-22، و25-19، و25-19».