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شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 07:11 مساء
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
حلقة برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، بتاريخ 8 يناير 2024. (صورة مثبتة من الفيديو)
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في حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» اليوم الإثنين تناقش تصريحات المدير الفني لمنتخب ليبيا «ميتشو» الذي يقترب من ختام معسكره الثالث.

تناقش حلقة «في التسعين» مع الإعلامي مؤيد إسكندر أيضا الميركاتو الشتوي في «دورينا» وسط حراك واسع لترميم الصفوف.

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 أيضا تستضيف حلقة برنامج «في التسعين» البطل محمد بن دلة المتأهل لأولمبياد باريس في لعبة الرماية قبل ظهوره في منافسات الرماية بالمسدس في بطولة الجائزة الكبرى للرماية بسلوفينيا التي ستقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير الجاري.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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