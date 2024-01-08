شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تفوق فريق الأهلي طرابلس على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الأسبوع الثالث للدوري الليبي للكرة الطائرة عن المنطقة الثالثة.

أقيم «ديربي» العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد بالقاعة الكبرى في العاصمة طرابلس دون حضور الجمهور.

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وجرت أمس الأحد مباراة واحدة في الدوري الليبي للكرة الطائرة جمعت البشائر والأفريقي زليتن وانتهت لصالح البشائر بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25-22، 25-19، 25-19).