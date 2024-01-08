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8 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 08 يناير 2024, 01:04 مساء
8 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الإثنين
مباراة لفريق كرة القدم بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد اليوم الإثنين مع ثماني مباريات في الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم.

ففي المجموعة الخامسة تقام أربع مباريات، النصر زليتن يحل ضيفا على الوحدة بطرابلس والمراقب عبدالرحمن ميلود، وعلى ملعب زوارة الجزيرة يستضيف العروبة والمراقب إبراهيم محمد عمر.

فوز السلفيوم والترسانة والبرانس وأبي الأشهر في دوري الدرجة الأولى

وعلى ملعب أبوسليم الشط يلتقي الأهلي المصراتي والمراقب أبوعجيلة الأدريسي، وعلى ملعب مدينة الزنتان الشروق يستضيف المحلة والمراقب ناصر المهدي.

ملعب البيضاء يستقبل مباريات في المجموعة الثانية
وفي المجموعة الثانية على ملعب البيضاء التلال يلتقي الانتصار والمراقب صالح الدرسي، وعلى ملعب شحات البروق يلتقي البراق والمراقب فرج نجم.

وعلى ملعب بنينا تقام مباراتين، الأولى تجمع بنغازي الجديدة وضيفه خليج سرت والمراقب عبدالله الشاعري، ويعقبها مباراة أطلس ونجوم بنغازي والمراقب محمد عبدالرحيم.

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