الأكاديمية الأولمبية الليبية تنظم دورة في الإدارة الرياضية بمدينة أجدابيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنظم الأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية دورة في مجال الإدارة الرياضية بمدينة أجدابيا.

وتقام الدورة تحت إشراف اللجنة الأولمبية الليبية وبرعاية من نادي التعاون الرياضي خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الجاري.

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وتحتضن قاعة المتفوقين بأجدابيا فعاليات الدورة والتي يحاضر فيها نخبة من المتخصصين بمجال الإدارة الرياضية.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الليبية بدأت في تنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية للعاملين بالمجال الرياضية من اتحادات وأندية رياضية في عديد المناطق الليبية خدمة للرياضة الليبية.