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شاهد.. «في التسعين» بحضور عبود ونجم يناقش ملف التحكيم بعد اعترافات الشلماني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 05:35 مساء
شاهد.. «في التسعين» بحضور عبود ونجم يناقش ملف التحكيم بعد اعترافات الشلماني
حلقة برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» مع الإعلامي مؤيد إسكندر، 4 يناير 2024. (خاص - الوسط)
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تطرقت أحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، الخميس الماضي، إلى أزمة التحكيم في الملاعب الليبية المختلفة، سواء على صعيد الدوري الممتاز «دورينا» أو دوري الدرجة الأولى.

وقدَّم حلقة برنامج «في التسعين» الإعلامي مؤيد إسكندر في حضور محللي قناة الوسط «Wtv» سمير عبود وعبدالرحيم نجم.

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وبعد اعترافات رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني عن وجود ضغوطات على الحكام، جاء حديث هام عن الصافرة الليبية كشفه في حلقة برنامج «في التسعين» كل من سمير عبود وعبدالرحيم نجم في حديث صريح.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

حلقة برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» مع الإعلامي مؤيد إسكندر، 4 يناير 2024. (خاص - الوسط)
حلقة برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» مع الإعلامي مؤيد إسكندر، 4 يناير 2024. (خاص - الوسط)
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