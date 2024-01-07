طرابلس تواصل استقبال أعضاء المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتواصل، اليوم الأحد في فندق المهاري بطرابلس، اجتماع المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية الأفريقية برئاسة الأمين العام للأولمبية الليبية، ورئيس المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية خالد الزنكولي.

وذلك بحضور رئيس اللجنة الأولمبية التونسية عضو اللجنة الأولمبية الدولية محرز بوصيان، ورئيس الأولمبية الموريتانية عبدالرحمن عثمان، ونائب رئيس الأولمبية الجزائرية كامل سايدي، ونائب رئيس الأولمبية المغربية عبداللطيف ادمحمحه.

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وبدأ اجتماع بكلمة رئيس المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية خالد الزنكولي، ثم كلمة وزارة الرياضة التي ألقاها وكيل الوزير جمال أبونواره، وكلمة رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق.

ونوقش بعدها عدد من المواضيع، من بينها اعتماد الألعاب الرياضية المستهدفة للألعاب الرياضية الأفريقية في المنطقة الأولى، واعتماد استضافة ليبيا مؤتمر العدالة للمرأة، والمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب في السنغال 2026، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية لبلدان شمال أفريقيا.

طرابلس تستقبل أعضاء المنطقة الأفريقية الأولى. (فيسبوك)