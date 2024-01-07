«المسابقات» تكشف الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد الجولة الثانية لفرق المجموعة الخامسة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة أربع مباريات غدا الإثنين وفق التالي:

النصر زليتن يحل ضيفا على الوحدة بطرابلس، والمراقب عبدالرحمن ميلود. وعلى ملعب زوارة، الجزيرة يستضيف العروبة، والمراقب إبراهيم محمد عمر.

- فوز السلفيوم والترسانة والبرانس وأبي الأشهر في دوري الدرجة الأولى

وعلى ملعب أبوسليم، الشط يلتقى الأهلي المصراتي، والمراقب أبوعجيلة الإدريسي. وعلى ملعب مدينة الزنتان، الشروق يستضيف المحلة، والمراقب ناصر المهدي.

والثلاثاء، المجد يستضيف أبي الأشهر، والمراقب عبدالله أبوعصارة، ورفيق يحل ضيفا على الترسانة، والمراقب عمر عيسى.