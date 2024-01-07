فوز طائرة النصر والجزيرة والسويحلي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، ثلاث مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي للكرة الطائرة، وشهدت في المجموعة الأولى فوز النصر على الهلال بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها: 25 - 23، و25 - 22، و25 - 19.

وفي المجموعة الثانية، حقق السويحلي الفوز على جاره الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها: 25 - 18، و25 - 17، و25 - 22.

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وفي المجموعة الثالثة، واصل فريق الجزيرة تحقيق نتائجه الإيجابية، إذ حقق فوزه الثالث على أساريا بثلاثة أشواط دون مقابل، كانت نتائجها: 25 - 22، و25 - 21، و27 - 25.