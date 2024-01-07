منتخب الطائرة الليبي يتأهل للألعاب الأفريقية في غانا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

بعث الأمين العام للمنطقة الأولى للكرة الطائرة، مراد الخليفي، رسالة إلى الاتحاد الليبي لكرة الطائرة يُخطره فيه بتأهل المنتخب الوطني للكبار إلى بطولة الألعاب الأفريقية الـ13 لكرة الطائرة في غانا 2024.

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بهذه الإخطار، يمثل المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة المنطقة الأولى في البطولة الأفريقية للألعاب الـ13، المقررة إقامتها في مارس المقبل.

كان من المقرر أن تجرى تصفيات المنطقة في ليبيا بمدينة بنغازي خلال أيام 25 و26 يناير الجاري، وتضم منتخبات ليبيا والجزائر والمغرب وتونس.

واعتذرت المنتخبات عن الحضور، حسبما أفاد به رئيس مكتب إعلام الاتحاد الليبي للكرة الطائرة أنور الطوباشي، وبالتالي تم منح ليبيا التأهل المباشر للألعاب الأفريقية بغانا ممثلا للمنطقة الأفريقية الأولى.

خطاب الأمين العام للمنطقة الأولى للكرة الطائرة مراد الخليفي إلى الاتحاد الليبي. (صفحة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبر فيسبوك)