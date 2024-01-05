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حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 05 يناير 2024, 03:53 مساء
حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»
مباراة النصر والهلال في الدوري الممتاز لكرة القدم (صفحة نادي النصر على فيسبوك)
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اختتمت منافسات الأسبوع التاسع من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» بإقامة آخر مباريات المجموعة التي جمعت فريقي المدينة والملعب الليبي التي أقيمت على ملعب النهر الصناعي في طرابلس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. سجل للملعب لاعبه درويش وسجل هدف التعادل للمدينة يحيى الزليتني.

«ديربي» النصر والهلال
أما المجموعة الأولى فقد اختتمت مبارياتها بإقامة مباراة «ديربي» بنغازي التي جمعت فريقي النصر والهلال وانتهت بفوز النصر بهدف دون رد.

وقد أسفرت نتائج الأسبوع الثامن للمجموعة الأولي عن فوز الصقور على الأهلي بنغازي بنتيجة هدفين دون رد، وفوز كبير للأخضر على التحدي بخمسة أهداف مقابل هدف، وفوز المروج على التعاون بنتيجة هدفين دون رد، وفوز الصداقة على الأنوار بنتيجة هدفين نظيفين، بجانب فوز النصر بهدف دون رد في «ديربي» بنغازي على فريق الهلال، ليبلغ إجمالي الأهداف التي شهدتها الجولة بالمجموعة الأولى 13 هدفا.

وفي ضوء هذه النتائج عزز فريق النصر من صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى بعدما أسفر فوزه على الهلال عن ارتفاع رصيده إلى 18 نقطة، يليه الأخضر في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ثم التعاون في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ومن بعده يأتي الأهلي بنغازي رابعا برصيد 11 نقطة، فالهلال وله عشر نقاط في المركز الخامس، وفي المركز السادس يأتي المروج بثماني نقاط، ثم يأتي الأنوار في المركز السابع برصيد سبع نقاط، يليه الصداقة بست نقاط في المركز الثامن، ثم الصقور بالرصيد نفسه في المركز التاسع، وفي المركز العاشر يأتي التحدي بأربع نقاط.

أما المجموعة الثانية فقد شهدت نتائج جولتها التاسعة فوز أبوسليم على الخمس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز الاتحاد على السويحلي بهدف دون ردن وفوز الاتحاد المصراتي على أساريا بنتيجة هدف دون رد، وفوز البشائر على الأولمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف والتعادل الإيجابي بين المدينة والملعب الليبي بنتيجة هدف مقابل هدف، وقد شهدت الجولة تسجيل 11 هدفا.

الأهلي طرابلس يحصل على راحة بالمجموعة الثانية
وبعد هذه الجولة استمر فريق الأهلي طرابلس على قمة ترتيب المجموعة الثانية على الرغم من أنه حصل على راحة وله عشرون نقطة، يليه المدينة ثانيا برصيد 16 نقطة، فالاتحاد المصراتي وله 13 نقطة، والملعب الليبي برصيد ثماني نقاط، والاتحاد بالرصيد نفسه، يليه كل من أساريا والخمس والبشائر ولكل منهم سبع نقاط، فأبوسليم برصيد ست نقاط من أربع مباريات، والسويحلي الذي يملك خمس نقاط.

وتشير الإحصاءات وأرقام المجموعتين إلى أنه جرى تسجيل 165 هدفا في المجموعتين، حيث جرى تسجيل 84 هدفا في مباريات المجموعة الأولى، مقابل 81 هدفا في مباريات المجموعة الثانية.

أما قائمة الهدافين في المجموعتين فقد تربع آري بابل على الصدارة برصيد ثمانية أهداف، يليه أحمد كراوع وبه خمسة أهداف، ثم يأتي زكريا المنصوري ثالثا برصيد أربعة أهداف، ثم جون أوكلي بأربعة أهداف، يليه علي رزق بثلاثة أهداف.

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صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر

ومن ضمن أبرز ما شهدته المجموعتان الفوز الكبير الذي حققه فريق الأخضر على التحدي بنتيجة كبيرة وصلت إلى خمسة أهداف مقابل هدف، كما حقق الصقور فوزه الأول بقياد مدربه الجديد عبدالحفيظ اربيش على الأهلي بنغازي الذي تعرض للخسارة الأولى هذا الموسم، كما حقق المروج فوزه الأول، كما حقق الصداقة فوزه الأول، كما تعرض الأولمبي للخسارة الثانية هذا الموسم ليتوقف رصيده عند خمس نقاط، فيما قام فريق الهلال بإقالة مدربه المصري محمد عودة ليحل الصربي زوران مانولوفيتش بديلا له، كما حقق فريق الاتحاد فوزه الثاني وأصبح رصيده ثماني نقاط.

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