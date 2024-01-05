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وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 02:47 مساء
وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات
جماهير نادي السويحلي (فيسبوك)
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تلقى اتحاد كرة القدم خطابا من وزارة الداخلية بشأن ضوابط تأمين المنافسات الرياضية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بحضور الجماهير الرياضية للمنافسات الكروية.

وزارة الداخلية شريك أساسي في تأمين مباريات الدوري
وأكدت وزارة الداخلية في خطابها أنها شريك أساسي في تأمين منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، وأنها تقوم بالإجراءات التأمينية وتعد الخطط الأمنية بالتوافق مع ما يقوم به اتحاد الكرة من إجراءات تنظيمية.

وشدد خطاب وزارة الداخلية الذي نشرته الصفحة الرسمية الخاصة باتحاد الكرة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، على أن إصدار تذاكر دخول المباريات حق أصيل لاتحاد الكرة دون غيره، وأن أي ناد يتدخل في عملية إصدار التذاكر يتحمل المسؤولية القانونية في حالة حدوث أي قلاقل أو أحداث شغب أو تدافع جماهيري قد تؤدي إلى سقوط المدرج.

وطالبت وزارة الداخلية اتحاد الكرة بفرض قوة القانون واللوائح الرياضية وتوقيع عقوبات رادعة على هذه التجاوزات التي ترتقي لكونها مساسا بالنظام العام والأمن الرياضي.

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وأكد الخطاب على ضرورة التقي بإبلاغ وزارة الداخلية عند إعداد أو تعديل جداول المنافسات الكروية قبلها بـ72 ساعة حتى يجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة وإعداد الترتيبات والخطط الأمنية، منوها بأنه لن يعتد بأي خطاب لتحديد موعد أي مباراة في موعد زمني أقل من ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتحمل أي مسؤولية قانونية عند التأخير.

خطاب وزارة الداخلية إلى الاتحاد الليبى لكرة القدم بشأن ضوابط تأمين المنافسات الرياضية (صفحة اتحاد الكرة على فيسبوك)
خطاب وزارة الداخلية إلى الاتحاد الليبى لكرة القدم بشأن ضوابط تأمين المنافسات الرياضية (صفحة اتحاد الكرة على فيسبوك)
خطاب وزارة الداخلية إلى الاتحاد الليبى لكرة القدم بشأن ضوابط تأمين المنافسات الرياضية (صفحة اتحاد الكرة على فيسبوك)
خطاب وزارة الداخلية إلى الاتحاد الليبى لكرة القدم بشأن ضوابط تأمين المنافسات الرياضية (صفحة اتحاد الكرة على فيسبوك)
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