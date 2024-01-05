اليوم.. أبوسليم يستضيف الأولمبي في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف أبوسليم بملعبه في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة فريق الأولمبي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

أبوسليم يبدأ خوض مبارياته المؤجلة

أبوسليم يدخل مباراة اليوم وهو في المركز التاسع بترتيب فريق المجموعة الثانية من «دورينا» برصيد ست نقاط حصدها من ثلاث مباريات، بينما يملك الأولمبي خمس نقاط يحتل بها المركز العاشر.

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وتأجلت مباريات فريق أبوسليم في الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» بسبب انشغاله بخوض مبارياته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث من المقرر أن يخوض مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل أمام البشائر في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة.