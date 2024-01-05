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اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الإندونيسي وديا في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 01:33 مساء
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الإندونيسي وديا في تركيا
جانب من تدريبات المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة إندونيسيا الجمعة 5 يناير 2024 (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
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يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مباراته الودية الثانية ضمن معسكره المقام حاليا في تركيا عندما يواجه نظيره الإندونيسي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت ليبيا.
المنتخب تغلب على إندونيسيا برباعية
تعد مباراة اليوم هي الثانية التي يواجه فيها المنتخب الوطني نظيره الإندونيسي، حيث كان الفريقان قد التقيا وديا يوم الثلاثاء الماضي في مباراة حسمها «فرسان المتوسط» لمصلحتهم بنتيجة أربعة أهداف من دون مقابل.

تأتي المباراة في إطار حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» على خوض أكبر عدد من المباريات الودية بهدف التعرف على قدرات اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم، بجانب توفير الاحتكاك الدولي اللازم لإعداد اللاعبين لخوض المواجهات الدولية الرسمية.

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب الوطني إلى العاصمة المصرية القاهرة عقب انتهاء معسكره في تركيا. ويخوض «فرسان المتوسط» مباراة ودية ثالثة أمام المنتخب الكويتي خلال معسكره في القاهرة.

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وبجانب الاحتكاك الدولي يأمل المنتخب الوطني أن يحقق الانتصارات في مبارياته الودية حتى يحسن ترتيبه في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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