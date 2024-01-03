نهائي البطولة العربية للسلة.. مصر تتقدم على ليبيا 39 - 38

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الشوط الأول من المباراة النهائية للبطولة العربية لكرة السلة، التي تجمع المنتخب الوطني ونظيره المصري، بتقدم منتخب مصر 39 – 38.

المنتخب الوطني يتقدم مبكرا

وتمكن المنتخب الوطني لكرة السلة من إنهاء الفترة الأولى لمصلحته بنتيجة 25 – 22، وقدم أداء رائعا في الشوط الأول، وتمكن من فرض أفضليته على مجريات اللعب، وكان ندا للمنتخب المصري.

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وفي الفترة الثانية، تحسن أداء المنتخب المصري بشكل ملحوظ، وسجل عديد النقاط، ما مكنه من إدراك التعادل، إلى أن احتسب الحكم رمية حرة لمصلحة منتخب مصر في الثانية الأخيرة من الفترة الثانية، تمكن عبرها من إحراز نقطة، ليُنهي الشوط الأول متقدما 39 – 38.