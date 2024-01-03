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برغش لـ«بوابة الوسط»: احترامنا لمنتخب مصر لن يمنعنا من حلم التتويج في البطولة العربية للسلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 06:23 مساء
برغش لـ«بوابة الوسط»: احترامنا لمنتخب مصر لن يمنعنا من حلم التتويج في البطولة العربية للسلة
رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش. (فيسبوك)
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عرف المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة طريق البطولات الكبرى مع بداية العام 2024، بعد أن نجح في تحقيق نتائج مبهرة أشبه بالقفزات في البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ25 المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث نجح «فرسان المتوسط» في التفوق على جميع التوقعات، ووصل إلى المباراة النهائية، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، أمام صاحب الأرض والجمهور، متجاوزًا في طريقه منتخب تونس العملاق في نصف النهائي، ومن قبله الكويت في الربع نهائي، مواصلًا مشوار التألق الذي بدأه في الدور التمهيدي بتحقيق الانتصارات الثلاثة والعلامة الكاملة على حساب موريتانيا والجزائر والصومال، أمام هذا المشوار الجدير بالاهتمام في عالم الرياضة الليبية التي بدأت تأخذ طريق منصات التتويج، قررنا في «بوابة الوسط» اللقاء برئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش لمحاورته قبل ساعات من نهائي البطولة العربية الكبير.

-    في البداية.. كيف ترى خطوة الوصول إلى نهائي البطولة العربية لكرة السلة؟
-     إنجاز حقيقي على أرض الواقع، لم يكن أحد يحلم به أو يتوقعه؛ لكن بفضل الجهد المبذول داخل منظومة اتحاد كرة السلة الليبي وصلنا عن جدارة واستحقاق إلى المباراة النهائية أمام المنتخب المصري الكبير، الذي نقدره ونحترمه جدًا، لكن لا يمنع ذلك من حلم تتويجنا لأول مرة في تاريخنا بلقب البطولة العربية.

-    يغضبك عندما يقول البعض أنه إنجاز الصدفة؟
-    إطلاقًا، نحن نعمل بجد واجتهاد، والنتائج غير دليل على ذلك، فقد حققنا العلامة الكاملة في الدور التمهيدي، وتفوقنا على منتخبات كبيرة بحجم الكويت وتونس في الأدوار الإقصائية، والآن نحجز موعدًا مهمًا مع منتخب بحجم ووزن المنتخب المصري الكبير المتوج باللقب 12 مرة من قبل، وبالمناسبة أود التوجه بالشكر إلى الاتحادين المصري والعربي معًا للعبة على جهدهما والتعاون معنا في تذليل جميع الصعوبات في البطولة.

-   هل  تجمعك علاقات جيدة برئيس الاتحاد المصري لكرة السلة مجدي أبوفريخة؟
-    بالتأكيد، دائمًا نتبادل الزيارات وعمل المعكسرات، وما حققناه في البطولة العربية بالقاهرة بالوصول إلى المباراة النهائية، جاء نتيجة خطة عمل كبيرة، بدأت بعمل معسكر في مصر لمدة عشرة أيام، وفيه ذلَّل رئيس الاتحاد المصري جميع الصعاب، وأمر أن يعامل المنتخب الليبي بنفس معاملة المنتخب المصري، سواء في المعسكر أو البطولة ذاتها، فالروح جميلة بين أسرة كرة السلة العربية.

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-    ما هي الأهداف المستقبلية لاتحاد كرة السلة الليبي؟
-    الحقيقة العمل داخل اتحاد كرة السلة الليبي لا يتوقف أبدًا، فبعد البطولة العربية سنواصل التدريب والتخطيط من أجل بطولة أفريقيا المقرر إقامتها أواخر شهر فبراير المقبل، والمسافة الزمنية بينهما بسيطة، لذا نتمنى مزيدًا من دعم الحكومة الليبية ممثلة في وزارة الرياضة، حتى لا تنقطع هذه الملحمة الناجحة التي استمددناها من منتخب الطائرة الليبي، الذي سبقنا في الإنجاز العام الماضي بحصول المنتخب الأول على ذهبية البطولة العربية، وبرونزية أفريقيا، والتأهل إلى كأس العالم، وحصل منتخب ليبيا لشباب الطائرة على فضية أفريقيا خلال المنافسات التي أقيمت في مدينة مصراتة.

-    هل هناك مطالب بعينها من الحكومة الليبية؟ أو ميزانية محددة للفترة المقبلة؟
-    إطلاقًا، نحن لا نريد أن نضغط أحدًا، فقط نريد الاهتمام المعنوي بجانب المادي بالطبع قدر توافره، بحيث لا يشعر نجوم المنتخب الوطني بالتجاهل، فأنا أود التأكيد من خلال «بوابة الوسط» أن ليبيا تمتلك جيلًا ذهبيًا من اللاعبين، ونريد الحفاظ عليهم في المستقبل القريب، والحقيقة ما تحقق من إنجاز جذب لنا الاهتمام، فهناك وعود من رجال أعمال بتقديم مكافآت للاعبين حال تتويجنا بالبطولة العربية.

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