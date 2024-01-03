  • Alwasat News
Atwasat

التايب في مدرجات السلة الليبية بالقاهرة مؤازرًا لـ«فرسان المتوسط» قبل النهائي العربي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 05:26 مساء
التايب في مدرجات السلة الليبية بالقاهرة مؤازرًا لـ«فرسان المتوسط» قبل النهائي العربي
طارق التايب يتابع مباراة ليبيا وتونس في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 2 يناير 2024. (صفحة كرة السلة الليبية عبر فيسبوك)
alwasat radio

كشفت صور صفحة كرة السلة الليبية عبر «فيسبوك» تواجد نجم كرة القدم الليبية والعربية طارق التايب في مدرجات صالة رقم 2 بالعاصمة المصرية القاهرة مؤازرًا لمنتخب بلاده في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة أمام تونس.
 
وعاشت جماهير ونجوم المنتخب الوطني الليبي لرجال كرة السلة فرحة عارمة أمس الثلاثاء، عقب تخطي تونس، ليصل المنتخب إلى نهائي البطولة العربية المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.

تحمل البطولة في نسختها رقم 25، والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أحلام الليبيين للظفر باللقب الأول في تاريخ «فرسان المتوسط».

- تعرف على موعد لقاء منتخب السلة الليبي في نهائي البطولة العربية

في المقابل يعتبر منتخب مصر «الفراعنة» البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة، وكان آخر تتويج مصري في 2017 عندما أقيمت في مصر، لذا يبحث الأخير عن التتويج الـ13 في تاريخه.

موعد المباراة النهائية
ينتظر أن يواجه منتخب ليبيا «فرسان المتوسط»، المتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه، نظيره المصري «الفراعنة» على أرضه ووسط جماهيره، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت ليبيا.

المنتخب الليبي يتخطى نظيره التونسي
وتخطى المنتخب الليبي نظيره التونسي بنتيجة 70-64 خلال المواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس البطولة العربية للمنتخبات، أمس الثلاثاء، بينما حسم منتخب مصر تأهله إلى النهائي، بعد الفوز على الإمارات في نصف النهائي بنتيجة 114-78.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية

الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير

الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»

ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»
شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين
«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية

«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية
مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»

مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»
انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)

انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)
منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا

منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة

«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز السلفيوم والترسانة والبرانس وأبي الأشهر في دوري الدرجة الأولى
فوز السلفيوم والترسانة والبرانس وأبي الأشهر في دوري الدرجة الأولى
تعرف على موعد لقاء منتخب السلة الليبي في نهائي البطولة العربية
تعرف على موعد لقاء منتخب السلة الليبي في نهائي البطولة العربية
شاهد.. نهائي البطولة العربية لكرة السلة
شاهد.. نهائي البطولة العربية لكرة السلة
وزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية تشيد بإنجاز بطلة الشراع الذهبية ميار الوليد
وزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية تشيد بإنجاز بطلة الشراع الذهبية...
نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا
نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا ......
السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية (فيديو)
السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية ......
المزيد
نهائي البطولة العربية للسلة.. مصر تتقدم على ليبيا 39 - 38
نهائي البطولة العربية للسلة.. مصر تتقدم على ليبيا 39 - 38...
برغش لـ«بوابة الوسط»: احترامنا لمنتخب مصر لن يمنعنا من حلم التتويج في البطولة العربية للسلة
برغش لـ«بوابة الوسط»: احترامنا لمنتخب مصر لن يمنعنا من حلم ......
التايب في مدرجات السلة الليبية بالقاهرة مؤازرًا لـ«فرسان المتوسط» قبل النهائي العربي
التايب في مدرجات السلة الليبية بالقاهرة مؤازرًا لـ«فرسان ......
نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا
نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا ......
وزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية تشيد بإنجاز بطلة الشراع الذهبية ميار الوليد
وزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية تشيد بإنجاز بطلة الشراع ......
المزيد