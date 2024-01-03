تعرف على موعد لقاء منتخب السلة الليبي في نهائي البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب المنتخب الوطني الليبي لرجال كرة السلة موعدًا مهمًا مع نظيره المصري في نهائي البطولة العربية لكرة السلة المقامة على أرض الأخير بالعاصمة القاهرة، في نسختها رقم 25، والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وينتظر أن يواجه منتخب ليبيا «فرسان المتوسط»، المتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه، نظيره المصري «الفراعنة» على أرضه ووسط جماهيره، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت ليبيا.

المنتخب الليبي يتخطى نظيره التونسي

وتخطى المنتخب الليبي نظيره التونسي بنتيجة 70-64 خلال المواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس البطولة العربية للمنتخبات، أمس الثلاثاء، بينما حسم منتخب مصر تأهله إلى النهائي، بعد الفوز على الإمارات في نصف النهائي بنتيجة 114-78.

- السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية (فيديو)

ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة، وكان آخر تتويج مصري بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر، في حين يبحث منتخب ليبيا عن اللقب الأول.