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طائرة الهلال تفوز على المروج قبل «ديربي» مرتقب بين النصر والأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 03 يناير 2024, 11:24 صباحا
طائرة الهلال تفوز على المروج قبل «ديربي» مرتقب بين النصر والأهلي بنغازي
جانب من منافسات دوري الطائرة الليبي. (فيسبوك)
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جرت أمس الثلاثاء بقاعة المرج مباراة واحدة في منافسات الدوري الليبي الممتاز للكرة الطائرة جمعت المروج وضيفه الهلال وانتهت لصالح الهلال بثلاثة أشواط دون رد.

جاءت نتائج الأشواط (29-27، 25-15، 25-22). واليوم الأربعاء وبنفس الصالة بالمرج سيكون الموعد مع مباراة ديربي الطائرة بالمجموعة الأولى وتجمع قطبي بنغازي النصر والأهلي بنغازي دون حضور الجمهور.

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فوز سهل لأساريا على حساب الاتحاد
وشهد الإثنين في القاعة الكبرى بطرابلس، مباراة واحدة في الدوري الليبي للكرة الطائرة، جمعت الاتحاد وأساريا، وانتهت بفوز سهل لأساريا بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها «25-16، و25-15، و25-16».

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أساريا إلى أربع نقاط، ويبقى الاتحاد دون رصيد من مباراتين.

جانب من منافسات دوري الطائرة الليبي. (فيسبوك)
جانب من منافسات دوري الطائرة الليبي. (فيسبوك)
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