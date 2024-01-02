«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أصداء كبيرة سجَّلها تأهل المنتخب الليبي لكرة السلة لنهائي البطولة العربية، بعد إقصائه المنتخب التونسي، وتحقيق إنجاز التأهل لأول مرة في البطولة الكبرى المقامة في مصر.

- السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية (فيديو)

عبرت عدة شخصيات إعلامية عن سرورها بمنشورات على صفحاتها الشخصية بـ«فيسبوك» بهذا التألق اللافت لكرة السلة الليبية.

الزوي: أصبحنا ننافس على البطولة العربية

في البداية، علق الإعلامي الرياضي عياد الزوي قائلًا: «ألف مبروك لرجال السلة بوصول المنتخب الليبي للمباراة النهائية، وأصبح ينافس على التتويج بالبطولة العربية».

قنابة: بدأ عصر السلة الليبية

أما الإعلامي الرياضي عادل قنابة فقال «بدأ عصر السلة الليبية يزدهر مع التأهل لأول مرة لنهائي البطولة العربية مع نجوم شرفونا قدموا المتعة والإبهار».

حدود: أمير إبراهيم وضع اللبنة الأولى

وأخيرًا قال الإعلامي الرياضي وسام حدود «إن المدرب أمير إبراهيم وضع اللبنة الأولى، وأسهم في تمهيد الطريق لبناء هذا المنتخب، والتعاقد مع المدرب الحالي فؤاد أبوشقرة كان خطوة ممتازة».

مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره التونسي في نصف نهائي البطولة العربية بالقاهرة، 2 يناير 2024. (صورة مثبتة من الفيديو)